Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить (9 новостей) «В Нацкомиссии заявили, что повышение тарифов энергокомпаниям было одобрено с целью увеличения заработных плат»

Оплата услуги вывоза мусора для киевлян будет формироваться, исходя из типа дома и количества его жильцов. Такое мнение выразил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на пресс-конференции, передал корреспондент АСН.

"Плата за мусор будет зависеть от количества людей, которые проживают в квартире. То есть, плата за мусор зависит от количества зарегистрированных в каждой квартире", - отметил эксперт.

По его словам, расчет нормы на 1 жильца производится в зависимости от типа дома. Так, в домах с мусоропроводом ежемесячная норма накопления мусора составляет 1,93 м кубических, в домах без мусоропровода – 2,15 м куб., а в общежитиях – 1,39 м куб.

При этом он добавил, что подобная система оплаты уже много лет действует, например, в Харькове, тогда как в Киеве только лишь внедряется. Главная проблема такого метода вычисления тарифа заключается в том, что фактическое количество проживающих в доме может значительно отличаться от числа прописанных в нем.

Тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти

Чтобы сбалансировать тариф, КГГА предложила жильцам добровольно сообщать им о точном количестве проживающих в квартире. Для этого киевляне смогут обратиться в один из 70 центров коммунальных услуг города и написать заявление в свободной форме.

Новые счета будут приходить жителям столицы уже за текущий месяц.

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