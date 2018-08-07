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Экономика и финансы
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 19:16
· Вывоз мусора · Тариф · КГГА
Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить

Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить (9 новостей)

«В Нацкомиссии заявили, что повышение тарифов энергокомпаниям было одобрено с целью увеличения заработных плат»

Оплата услуги вывоза мусора для киевлян будет формироваться, исходя из типа дома и количества его жильцов. Такое мнение выразил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на пресс-конференции, передал корреспондент АСН.

"Плата за мусор будет зависеть от количества людей, которые проживают в квартире. То есть, плата за мусор зависит от количества зарегистрированных в каждой квартире", - отметил эксперт.

По его словам, расчет нормы на 1 жильца производится в зависимости от типа дома. Так, в домах с мусоропроводом ежемесячная норма накопления мусора составляет 1,93 м кубических, в домах без мусоропровода – 2,15 м куб., а в общежитиях – 1,39 м куб.

При этом он добавил, что подобная система оплаты уже много лет действует, например, в Харькове, тогда как в Киеве только лишь внедряется. Главная проблема такого метода вычисления тарифа заключается в том, что фактическое количество проживающих в доме может значительно отличаться от числа прописанных в нем.

Тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти
Тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти

Чтобы сбалансировать тариф, КГГА предложила жильцам добровольно сообщать им о точном количестве проживающих в квартире. Для этого киевляне смогут обратиться в один из 70 центров коммунальных услуг города и написать заявление в свободной форме.

Новые счета будут приходить жителям столицы уже за текущий месяц.

Обновлено в 17:56 Вивезення побутових відходів стало окремою послугою. Якщо раніше вартість вивезення сміття у будинку розраховувалася виходячи з кількості квадратних метрів. Нині - з кількості зареєстрованих людей у квартирі. Нові платіжки кияни отримають уже цього місяця. Тариф на одну особу розраховуватиметься за…

Обновлено в 19:16 "Начисление стоимости вывоза мусора теперь будет осуществляться не за квадратные метры, а с учетом количества людей, проживающих, то есть зарегистрированных в каждой квартире", - объяснил заместитель председателя КГГА.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.18, 12:30 Новый тариф на вывоз мусора в Киеве будет зависеть от количества зарегистрированных в жилье, а не количества квадратных метров.В среднем тариф составит 20-25 гривен в месяц на человека. Об этом на брифинге…
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Finance Finance  ·  07.08.18, 14:00 Новый тариф за вывоз мусора будет рассчитываться на количество зарегистрированных людей в помещении, а не на количество квадратных метров. В среднем тариф составит 20-25 гривен в месяц на человека. Об…
Хвиля Хвиля  ·  07.08.18, 15:40 Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 16:40 В Нацкомиссии заявили, что повышение тарифов энергокомпаниям было одобрено с целью увеличения заработных плат.
Новое Время Новое Время  ·  07.08.18, 17:51 Киевлян просят добровольно сообщать в коммунальные службы о количестве жильцов в их домах и квартирах. Столичные чиновники отмечают, что это поможет справедливо рассчитать объемы мусора и начислить справедливый…
5 канал 5 канал  ·  07.08.18, 17:56 Вивезення побутових відходів стало окремою послугою. Якщо раніше вартість вивезення сміття у будинку розраховувалася виходячи з кількості квадратних метрів. Нині - з кількості зареєстрованих людей у квартирі.…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 19:16 Уже с августа киевляне будут платить за вывоз мусора как за отдельную услугу, которая будет начисляться в зависимости от количества жильцов квартиры. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 7 августа,…
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