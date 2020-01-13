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Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza

Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza (3 новости)

«Главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил что причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая…»

По данным КП "Киевтеплоэнерго", труба возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвалась из-за физической изношенности теплосети. Об этом сообщил главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода во время брифинга касательно инцидента, сообщает "РБК".

"У входа в "Ашан" стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей ...Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене" - сказал Паливода.

Вместе с тем, он отметил, что магистраль не считалась аварийной, несмотря на физическую изношенность.

В Киеве произошел прорыв теплосети возле Ocean Plaza
В Киеве произошел прорыв теплосети возле Ocean Plaza

Как сообщалось, в центре Киева, возле станции метро "Лыбидская", затопило кипятком торговый центр Ocean Plaza. По словам очевидцев, возле ТРК Ocean Plaza прорвало трубу. В результате прорыва теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадали 9 граждан.

ФОТО К НОВОСТИ: «Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza»
Фото Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza
Фото Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza
Фото Труба возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвалась из-за физической изношенности теплосети, - "Киевтеплоэнерго"
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 23:07 Причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети. Об этом во время брифинга сообщил главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода,…
Главред Главред  ·  13.01.20, 23:40 Главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил что причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети.…
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