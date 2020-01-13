Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza (3 новости) «Главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил что причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая…»

По данным КП "Киевтеплоэнерго", труба возле ТРЦ "Ocean Plaza" прорвалась из-за физической изношенности теплосети. Об этом сообщил главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода во время брифинга касательно инцидента, сообщает "РБК".

"У входа в "Ашан" стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей ...Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене" - сказал Паливода.

Вместе с тем, он отметил, что магистраль не считалась аварийной, несмотря на физическую изношенность.

В Киеве произошел прорыв теплосети возле Ocean Plaza

Как сообщалось, в центре Киева, возле станции метро "Лыбидская", затопило кипятком торговый центр Ocean Plaza. По словам очевидцев, возле ТРК Ocean Plaza прорвало трубу. В результате прорыва теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" пострадали 9 граждан.