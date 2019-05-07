  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены
Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:15
· Полиция · Взрыв · Город · Результат
Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены

Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены (8 новостей)

«Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Марганце»

Среди людей, которые пострадали в результате взрыва гранаты в городе Марганец, есть сотрудник группы реагирования патрульной полиции, рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.7 мая в городе Марганец Днепропетровской области взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Событие произошло 7 мая в 15.54 на улице Лермонтова в городе Марганец. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что среди пострадавших есть сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще…
Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще…

Обновлено в 19:03 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Обновлено в 19:15 В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната.

ФОТО К НОВОСТИ: «Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены»
Фото В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое ранены - полиция
Фото Один погиб, трое ранены: на Днепропетровщине прогремел взрыв
Фото Возбуждено дело по факту взрыва гранаты в Марганце, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 16:59 Во вторник, 7 мая, в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвалась граната, в результате один человек погиб, трое - ранены.
УНН УНН  ·  07.05.19, 17:38 В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое - ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области."Полиция…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.05.19, 17:41 Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Марганце
5692.com.ua 5692.com.ua  ·  07.05.19, 17:51 В Марганце прогремел взрыв, в результате которого погиб человек и ранены трое, среди которых - сотрудник полиции. Около 15:54 во вторник, 7 мая, на улице Лермонтова в городе Марганец взорвалась граната.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  07.05.19, 18:19 Сегодня, 7 мая, в 15:54 в Марганце Днепропетровской области на улице Лермонтова в результате взрыва гранаты погиб человек, а также были ранены еще трое, среди которых - сотрудник группы реагирования патрульной…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.05.19, 19:03 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе – сотрудник группы реагирования…
Facenews Facenews  ·  07.05.19, 19:15 В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое - ранены, передает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области."Полиция устанавливает…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка

В аварии самолета в Шереметьево пострадала украинка
В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь независимости Украины

В центре Харькова неизвестные разбили памятный знак в честь независимости…
Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство

Избиение журналиста в Черкассах будут расследовать как покушение на убийство
На Эльбрусе скончался альпинист из Украины – МЧС РФ

На Эльбрусе скончался альпинист из Украины – МЧС РФ
В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии

В частном доме взорвался тротил: подробности трагедии
В Донецкой области мужчина попытался разобрать снаряд и умер

В Донецкой области мужчина попытался разобрать снаряд и умер
В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП

В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с…
Зеленский не сможет пользоваться квартирой в Крыму, пока не признает, что полуостров - &quot;российский&quot;, - оккупанты

Зеленский не сможет пользоваться квартирой в Крыму, пока не признает,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юнкер: ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции

Юнкер: ЕС продолжит поддержку Украины на пути европейской интеграции
Выводил войска из Дебальцево. Кто возглавил ООС

Выводил войска из Дебальцево. Кто возглавил ООС
JP Morgan дал прогноз, сможет ли Украина получить деньги МВФ

JP Morgan дал прогноз, сможет ли Украина получить деньги МВФ
Как Козлова обыграла Плишкову. Обзор матча

Как Козлова обыграла Плишкову. Обзор матча
Гвардиола и Клопп - среди претендентов на звание лучшего тренера АПЛ

Гвардиола и Клопп - среди претендентов на звание лучшего тренера…
Дэйли БЛИНД: «Нельзя думать, что ответный матч – формальность»

Дэйли БЛИНД: «Нельзя думать, что ответный матч – формальность»
Манчестер Юнайтед урежет игрокам зарплаты на 25%

Манчестер Юнайтед урежет игрокам зарплаты на 25%
У Павлограді біля під’їзду пограбували жінку

У Павлограді біля під’їзду пограбували жінку
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.