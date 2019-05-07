Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены (8 новостей) «Один человек погиб в результате взрыва гранаты в Марганце»

Среди людей, которые пострадали в результате взрыва гранаты в городе Марганец, есть сотрудник группы реагирования патрульной полиции, рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.7 мая в городе Марганец Днепропетровской области взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Событие произошло 7 мая в 15.54 на улице Лермонтова в городе Марганец. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что среди пострадавших есть сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

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Обновлено в 19:03 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Обновлено в 19:15 В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната.