Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство

Полиция квалифицировала как покушение на убийство инцидент, случившийся сегодня ночью в Борисполе - в окно помощника нардепа Игоря Луценко Сергея Мазура бросили гранату. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области.
На время расследования создано усиленную следственно-оперативную группу во главе с заместителем начальника областной полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын.
Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.
Как сообщалось, сегодня ночью в Борисполе в окно Сергея Мазура бросили гранату.
По словам Игоря Луценко, наиболее вероятная версия – общественная активность Сергея. В частности, при его содействии дело Крысина получило огромный резонанс. Луценко подчеркнул, что недавно Крысина этапировали в исправительную колонию в Донецкой области.
Обновлено в 11:10 Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство
Обновлено в 14:07 Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын.