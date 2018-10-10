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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:07
Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство

Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство (9 новостей)

«Пострадал 61-летний отец Сергея Мазура»

Полиция квалифицировала как покушение на убийство инцидент, случившийся сегодня ночью в Борисполе - в окно помощника нардепа Игоря Луценко Сергея Мазура бросили гранату. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области.

На время расследования создано усиленную следственно-оперативную группу во главе с заместителем начальника областной полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын. 

Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

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Как сообщалось, сегодня ночью в Борисполе в окно Сергея Мазура бросили гранату.

По словам Игоря Луценко, наиболее вероятная версия – общественная активность Сергея. В частности, при его содействии дело Крысина получило огромный резонанс. Луценко подчеркнул, что недавно Крысина этапировали в исправительную колонию в Донецкой области. 

Обновлено в 11:10 Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство

Обновлено в 14:07 Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын.

ФОТО К НОВОСТИ: «Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство»
Фото Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство
Фото Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 как покушение на убийство
Фото Нападение на помощника нардепа полиция квалифицировала как покушение на убийство
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Гордон Гордон  ·  10.10.18, 09:15 Сегодня ночью в квартиру координатора националистической группы С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области бросили гранату. Полиция расследует инцидент.Полиция квалифицировала спланированный…
ForUm ForUm  ·  10.10.18, 09:50 Взрыв в квартире координатора организации С14 Сергея Мазура квалифицировали как покушение на убийство, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской областиПо данным главка, 61-летний хозяин квартиры…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.10.18, 10:26 Взрыв в помещении координатора С14 Сергея Мазура в городе Борисполь полиция квалифицировала как покушение на убийство
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.10.18, 10:32 Пострадал 61-летний отец Сергея Мазура.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.10.18, 10:40 Полиция начала расследовать взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.10.18, 11:10 Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство
Багнет Багнет  ·  10.10.18, 14:07 Полиция квалифицировала как покушение на убийство инцидент, случившийся сегодня ночью в Борисполе - в окно помощника нардепа Игоря Луценко Сергея Мазура бросили гранату. Об этом сообщается на сайте ГУ…
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