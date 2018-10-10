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Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство (9 новостей) «Пострадал 61-летний отец Сергея Мазура»

Полиция квалифицировала как покушение на убийство инцидент, случившийся сегодня ночью в Борисполе - в окно помощника нардепа Игоря Луценко Сергея Мазура бросили гранату. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киевской области.

На время расследования создано усиленную следственно-оперативную группу во главе с заместителем начальника областной полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын.

Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

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Как сообщалось, сегодня ночью в Борисполе в окно Сергея Мазура бросили гранату.

По словам Игоря Луценко, наиболее вероятная версия – общественная активность Сергея. В частности, при его содействии дело Крысина получило огромный резонанс. Луценко подчеркнул, что недавно Крысина этапировали в исправительную колонию в Донецкой области.

Обновлено в 11:10 Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора националистической организации С14 Сергея Мазура как покушение на убийство

Обновлено в 14:07 Во время нападения пострадал 61-летний отец Сергея Мазура, он сейчас в больницы. На момент взрыва в квартире находилось еще двое членов семь’й - жена и сын.