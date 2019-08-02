Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Правоохранители задержали на взятке в размере почти 1,5 млн гендиректора "Института охраны почв Украины" и руководителя предприятия "Головинский карьер" за беспрепятственную приватизацию карьера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генпрокурора Юрия Луценко.
По информации полиции, руководитель "Головинского карьера", который также является главой ликвидационной комиссии, должен был содействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор "Института охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.
"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю "Института охраны почв Украины" и 200 тыс. - директору "Головинского карьера", - говорится в сообщении.
Гендиректора задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева.
Сейчас решается вопрос о задержании в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.