Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня

Венгерский лоукостер Wizz Air изменил дату возобновления украинских рейсов до 15 июня включительно.
Причиной этого стало решение Кабмина о продлении действующих ограничений путешествий, сообщили в авиакомпании.
В Wizz Air уверяют, что пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120% -ную компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air. Также пассажиры могут выбрать 100% -ное денежное возмещение от первоначального тарифа билета.
В то же время компания предупреждает, что это займет больше времени. Пассажиры, которые хотят вернуть деньги, получат сообщение по электронной почте с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.
Пассажиры, которые бронировали билеты через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в июне восстановят авиасообщение, и международное в том числе. Европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня. Междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.