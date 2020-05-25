Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня (3 новости) «Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства…»

Венгерский лоукостер Wizz Air изменил дату возобновления украинских рейсов до 15 июня включительно.

Причиной этого стало решение Кабмина о продлении действующих ограничений путешествий, сообщили в авиакомпании.

В Wizz Air уверяют, что пассажиры с билетами на даты до 15 июня могут получить 120% -ную компенсацию из стоимости на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение 24 месяцев на покупку услуг и товаров Wizz Air. Также пассажиры могут выбрать 100% -ное денежное возмещение от первоначального тарифа билета.

В то же время компания предупреждает, что это займет больше времени. Пассажиры, которые хотят вернуть деньги, получат сообщение по электронной почте с информацией о необходимых шагах по переводу на банковский счет или банковскую карточку.

Пассажиры, которые бронировали билеты через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в июне восстановят авиасообщение, и международное в том числе. Европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения не ранее 15 июня. Междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.