Wizz Air продолжила отмену рейсов в Украину (3 новости) «Wizz Air продлил отмену рейсов в Украину до середины июня 23.05»

Бюджетная авиакомпания Wizz Air была вынужден отложить полеты из Украины из-за карантина. Их возобновят не раньше 15 июня.

Об этом сообщает Avianews.

В авиакомпании решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин. При этом на сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты:

Wizz Air, как и ряд других авиакомпаний, предлагает ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать на протяжении следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании

Также пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения:

Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они купили билеты.

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