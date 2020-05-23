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Wizz Air продолжила отмену рейсов в Украину

Wizz Air продолжила отмену рейсов в Украину (3 новости)

«Wizz Air продлил отмену рейсов в Украину до середины июня 23.05»

Бюджетная авиакомпания Wizz Air была вынужден отложить полеты из Украины из-за карантина. Их возобновят не раньше 15 июня.

Об этом сообщает Avianews.

В авиакомпании решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин. При этом на сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты:

Wizz Air, как и ряд других авиакомпаний, предлагает ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать на протяжении следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании

Также пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения:

Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они купили билеты.

Новость дополняется...

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 13:59 Wizz Air продлил отмену рейсов в Украину до середины июня 23.05.
ForUm ForUm  ·  23.05.20, 14:07 Авиакомпания Wizz Air продолжила отмену рейсов на всех украинских маршрутах до 15 июня в связи с решением правительства.Об этом сообщает Avianews со ссылкой…
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