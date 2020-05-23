Wizz Air продолжила отмену рейсов в Украину

Бюджетная авиакомпания Wizz Air была вынужден отложить полеты из Украины из-за карантина. Их возобновят не раньше 15 июня.
Об этом сообщает Avianews.
В авиакомпании решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин. При этом на сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.
Как вернуть деньги за билеты:
Wizz Air, как и ряд других авиакомпаний, предлагает ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать на протяжении следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров авиакомпании
Также пассажиры могут получить 100% денежного возмещения, но это потребует больше времени для выполнения:
Пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они купили билеты.
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