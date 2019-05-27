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"Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании живого щита

"Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании живого щита (4 новости и 1 видео)

«При этом Гиркин признал аккуратность украинских военных при наступлении на Славянск, которые старались не бить в жилые застройки»

Бывший главарь боевиков террористической организации ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), который по замыслу Кремля фактически начал войну в Донбассе, признался, как в 2014 году они прикрывались жилыми районами Славянска. Своими откровениями военный преступник, который давно вернулся в РФ, поделился в интервью одному из российских пропагандистских Telegram-каналов.

По его словам, когда террористы пытались воевать с силами АТО вне жилой застройки, они терпели поражение.

"Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", - рассказал Стрелков.

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UAinfo UAinfo  ·  27.05.19, 10:48 Что ж, ещё одно важное свидетельство для международных судов и учебников истории. Признание Гиркина нужно крутить в режиме нон-стоп на центральных площадях городов Донбасса
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.05.19, 10:48 Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса признался, что использовал живой щит из местного населения. Он дал интервью в котором рассказал, как он и его подчиненные прятались в жилых…
Униан Униан  ·  27.05.19, 13:15 При этом Гиркин признал аккуратность украинских военных при наступлении на Славянск, которые старались не бить в жилые застройки.
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