Бывший главарь боевиков террористической организации ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), который по замыслу Кремля фактически начал войну в Донбассе, признался, как в 2014 году они прикрывались жилыми районами Славянска. Своими откровениями военный преступник, который давно вернулся в РФ, поделился в интервью одному из российских пропагандистских Telegram-каналов.
По его словам, когда террористы пытались воевать с силами АТО вне жилой застройки, они терпели поражение.
"Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", - рассказал Стрелков.