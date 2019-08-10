  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. "Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО
Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Аннексированный Крым
"Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО

"Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО (4 новости)

«Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров через адвокатов передал дочери письмо»

Заключенный Бекиров – инвалид первой группы. Против него в оккупированном Крыму уже 8 месяцев ведут сфабрикованное дело. Все это время он вынужден бороться за свое выживание в нечеловеческих условиях российской колонии.

Эдем Бекиров накануне праздника Курбан-байрам призвал всех крымских татар держаться вместе, цитирует письмо политзаключенного его дочь Элеонора Бекирова.

Дочь Бекирова отметила, что ей трудно сдерживать слезы, когда адвокат передает ей письма от отца.

Более 8 месяцев слышу сфабрикованное дело в отношении себя. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще добавились за стенами СИЗО. Но любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа, – пишет политзаключенный.

Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин
Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин

Он также выразил обеспокоенность по поводу арестов ряда других крымскотатарских активистов и сказал, что гордится каждым из них.

"Я ни в чем не виноват, им меня не сломать, я выдержу все", – написал Бекиров.

Что известно о Бекирове и его аресте?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает. Накануне появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.

Меджлис – представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Согласно уставу, целью Меджлиса является преодоление последствий геноцида, совершенного против крымских татар советской властью, восстановление прав и национально-территориальное самоопределение. После оккупации Крыма против Меджлиса оказывают репрессии со стороны российских властей.

Ранее дочь тяжелобольного политзаключенного обратилась к Зеленскому, чтобы он помог ее отцу. Она хочет добиться предоставления надлежащего лечения Бекирову и его освобождения.

Другой украинский пленник Александр Стешенко признался, что в плену в Крыму терпел пытки со стороны ФСБ России. Именно под страшными пытками он признался в преступлении, которого в действительности не совершал, и оговорил неизвестных ему людей.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.19, 21:02 Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров через адвокатов передал дочери письмо.
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 21:37 Политзаключенный Эдем Бекиров поблагодарил за поддержку, благодаря которой выдерживает условия СИЗО. Об этом сообщила его дочь Элеонора.Крымский политзаключенный Эдем Бекиров утверждает, что сумеет выдержать…
УНН УНН  ·  10.08.19, 21:38 Политзаключенный Кремля Эдем Бекиров передал через своих адвокатов дочери письмо с обращением к крымским татарам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.“Сегодня…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
&quot;Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить&quot;, - Бекиров передал письмо из СИЗО

"Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить",…
Законность &quot;Роттердам+&quot; не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка

Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка
Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров

Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров
Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым

Мустафа Джемилев просит Зеленского добиться допуска ОБСЕ в Крым
Прокуроры назвали сумму залога за подозреваемого по делу &quot;Роттердам+&quot;

Прокуроры назвали сумму залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"
Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным

Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным
Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада

Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада
Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бавария арендовала полузащитника Интера

Бавария арендовала полузащитника Интера
За контрабанду РФ: на судне в порту Херсона проходят обыски

За контрабанду РФ: на судне в порту Херсона проходят обыски
Розовые деревья: назвали уникальные сорта для цветников

Розовые деревья: назвали уникальные сорта для цветников
Луческу, Срна и Шевчук в киевском ресторане отметили победу над «Динамо» (фото)

Луческу, Срна и Шевчук в киевском ресторане отметили победу над…
Ответ Шарию: Янина Соколова записала обращение к украинцам

Ответ Шарию: Янина Соколова записала обращение к украинцам
Мужчина в мечети устроил стрельбу

Мужчина в мечети устроил стрельбу
Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом
В оргкомитете марша защитников Украины заявили, что Офис президента не согласовал с ним график празднования Дня Независимости

В оргкомитете марша защитников Украины заявили, что Офис президента не…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.