Я вернулся в Вестерос. Джордж Мартин пообещал закончить серию книг Песнь Льда и Пламени (4 новости) «Джордж Мартин заявил, что завершит серию романов Песнь Льда и Пламени»

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин признался, что уже целенаправленно сел за написание финальной части серии романов "Песни льда и пламени", на основе которых был экранизирован сериал "Игра престолов".

В своем блоге Not A Blog 70-летний фантаст поблагодарил поклонников за терпение и пообещал, что они со временем увидят завершение саги.

Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся к Вестеросу. Это не произойдет завтра и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни льда и пламени", – признался автор книг.

В своей статье Джордж Мартин также напомнил, что финальный 8 сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года, а сериал-приквел уже находится в стадии разработки: "Новый сериал, который пока неофициально называется "Долгая ночь", ведет набор актерского состава, также создается еще несколько сценариев... и еще несколько интересных вещей в работе. Не только зима близко", – заинтриговал известный писатель.

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Фанаты предполагают, что это сообщение было посвящено выходу его другой книги, которая рассказывает об истории дома Таргариенов "Огонь и кровь", из-за которой он прервал написание долгожданного финала "Песни льда и пламени".

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Потому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.