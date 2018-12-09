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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:45
Я знал, против кого вышел на ринг, – Педраса о своем поражении

Я знал, против кого вышел на ринг, – Педраса о своем поражении (12 новостей)

«Пуэрториканец проигрывал обоим боксерам»

Сегодня ночью в Нью-Йорке Вася Ломаченко добавил в свою коллекцию еще один пояс чемпиона мира.

В этот раз он отобрал WBO титул у пуэрториканца Хосе Педраса. Несмотря на два жестких нокдауна в 11 раунде, Педраса сумел выстоять поединок до конца и местами даже был очень неплох.

Традиционно одним из первых поздравил украинца Президент Украины Петр Порошенко.

"Доволен своим выступлением сегодня. Я прошел 12 раундов с лучшим боксером в мире. Знал, кому мы противостояли. Считаю, это был близкий бой до нокдаунов. В итоге, я доволен тем, что проделал", – сказал Педраса.

Стал известен следующий возможный соперник Ломаченко
Стал известен следующий возможный соперник Ломаченко

Финальный гонг прозвучал и судьи огласили единогласную победу Ломаченко. 

Педраса выбросил почти в полтора раза больше ударов, чем Ломаченко.

Зато Вася был куда четче своего соперника. Он попал 240 ударов (33% от общего количества) против 111 (12%) у Педрасы.

В силовых ударах у Ломы также огромное преимущество. 158 (21% точных) против 80 (21%).

За сегодняшнюю победу Ломаченко заработал около двух миллионов долларов. Один миллион составляет его гонорар, а еще столько же он получит от трансляторов. Хосе Педраса получит гонорар, а вместе с ТВ-деньгами он получит около миллиона.

Обновлено в 15:19 Американец отметил, что он сумел нокаутировать пуэрториканца, а украинец — нет

Обновлено в 16:45 Согласно статистике, соперник украинца выбросил за бой больше ударов

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