Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

В интерпретации России «формула Штайнмайера» - это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе Рижской конференции 12 октября.
"Россия интерпретирует" формулу Штайнмайера "следующим образом: проведите сначала выборы, легитимизируйте наших российских бандитов вашими руками на территории Донецка и Луганска, а потом мы подумаем, может мы вам отдадим Донецк, Луганск и контроль над границей. Нам уже никто ничего не отдаст, потому что это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины", - отметил Арсений Яценюк.
По словам Яценюка, это ловушка, из которой президенту нужно выйти.
Кроме того, лидер «Народного Фронта» подчеркнул, что "Россия не хочет выполнять Минские договоренности".
Он добавил, что важно единство в позициях канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского: "Они должны сохранять это единство, и президент Украины должен представить четкий порядок дня: какие шаги сделать РФ для восстановления территориальной целостности и независимости Украины".
По мнению Яценюка, президент должен четко сказать РФ, что Украина готова провести свободные и честные выборы, но только после того, как войска России покинут территорию Украины и украинские правоохранительные органы вернут контроль над Донецком и Луганском.
Арсений Яценюк также отметил важность четкой позиции по Крыму: "Россия пытается отделить вопрос Донецка и Луганска и вопрос Крыма. Мы знаем эту игру. Крым - на повестке дня, и это украинская территория ".