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Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины

Яценюк в Риге: "Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины (3 новости)

«Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк на 14-й Ризькій конференції заявив, що Формула Штайнмаєра в інтерпретації Кремля сприятиме легітимізації російської присутності…»

В интерпретации России «формула Штайнмайера» - это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе Рижской конференции 12 октября.

"Россия интерпретирует" формулу Штайнмайера "следующим образом: проведите сначала выборы, легитимизируйте наших российских бандитов вашими руками на территории Донецка и Луганска, а потом мы подумаем, может мы вам отдадим Донецк, Луганск и контроль над границей. Нам уже никто ничего не отдаст, потому что это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины", - отметил Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, это ловушка, из которой президенту нужно выйти.

Кроме того, лидер «Народного Фронта» подчеркнул, что "Россия не хочет выполнять Минские договоренности".

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Он добавил, что важно единство в позициях канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского: "Они должны сохранять это единство, и президент Украины должен представить четкий порядок дня: какие шаги сделать РФ для восстановления территориальной целостности и независимости Украины".

По мнению Яценюка, президент должен четко сказать РФ, что Украина готова провести свободные и честные выборы, но только после того, как войска России покинут территорию Украины и украинские правоохранительные органы вернут контроль над Донецком и Луганском.

Арсений Яценюк также отметил важность четкой позиции по Крыму: "Россия пытается отделить вопрос Донецка и Луганска и вопрос Крыма. Мы знаем эту игру. Крым - на повестке дня, и это украинская территория ".

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.10.19, 17:31 Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк на 14-й Ризькій конференції заявив, що "Формула Штайнмаєра" в інтерпретації Кремля сприятиме легітимізації російської присутності на території України
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.10.19, 17:41 Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что так называемая формула Штайнмайера в интерпретации России - это путь к легитимизации российского присутствия на территории…
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