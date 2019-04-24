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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:34
Янукович хочет вернуться в Украину при новом президенте Зеленском

Янукович хочет вернуться в Украину при новом президенте Зеленском (12 новостей)

«Правозащитник уверяет, что это никак не связано с избранием Зеленского президентом»

Беглый экс-президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после прихода к власти Владимира Зеленского. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью Известиям, которое было опубликовано в среду, 24 апреля.

По словам защитника, экс-президент намерен добиться снятия всех обвинений, выдвинутых против него в Украине, а также обжалует уже вынесенный приговор.

"На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий (2014 года. - ред.) понесли наказание", - добавил Сердюк.

Ранее Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. "Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор.

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Однако представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков отверг поздравление Януковича.

 

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Обновлено в 10:27 Правозащитник уверяет, что это никак не связано с избранием Зеленского президентом.

Обновлено в 10:34 Беглый бывший президент Виктор Янукович надеется вернуться в Украину при новоизбранном президенте Владимире Зеленском

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  24.04.19, 09:26 Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что беглый экс-президент хочет вернуться в Украину после прихода к власти Владимира Зеленского. Об этом сообщают Известия. По словам адвоката, его…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.04.19, 09:37 Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сбежавший в Россию президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 09:58 Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 09:58 Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное.
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ТСН ТСН  ·  24.04.19, 10:27 Правозащитник уверяет, что это никак не связано с избранием Зеленского президентом.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.04.19, 10:34 Беглый бывший президент Виктор Янукович надеется вернуться в Украину при новоизбранном президенте Владимире Зеленском
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