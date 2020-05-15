Япония инициирует расследование действий ВОЗ во время пандемии

Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ. «Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование», — приводит его слова агентство Kyodo. Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, также выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ. «Этот вирус оказал разрушительное воздействие на весь мир. Информация о нем должна распространяться между странами свободно, своевременно и прозрачно. В международном сообществе ...