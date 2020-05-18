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Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19

Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19 (3 новости)

«Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19»

Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 18 мая.

"Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году", – говорится в сообщении.

Указано, что еще одна центральная японская префектура Яманаси уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.

Ранее власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за эпидемии COVID-19.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19»
Фото Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19
Фото Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за коронавируса
Фото Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за COVID-19
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 08:26 Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 09:40 Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.
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