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Японская спортсменка покончила жизнь самоубийством

Японская спортсменка покончила жизнь самоубийством (4 новости)

«В свое время автомобильная авария сломала экс-форварду «Осера» Леполю карьеру»

Известный футболист, экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет. Спортсмен застрелился из пистолета в собственной квартире. Трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где футболист проживал со своей девушкой.

Как сообщает издание Sportske.net, после того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу", взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым: он выстрелил себе в голову. Смерть бывшего футболиста подтвердили сотрудники полиции.

Милян Мрдакович (фото: alchetron.com)

Милян Мрдакович родился в Нишу, в 1982 году. Свою карьеру он начал в футбольной секции "Раднички". Серьезно занялся футболом с 10 лет. В 13 перебрался в Белград, а в 16 лет отправился в Бельгию, где и подписал свой первый профессиональный договор.

Выступал за клубы: "Андерлехт", ОФК, "Ге...

ФОТО К НОВОСТИ: «Японская спортсменка покончила жизнь самоубийством»
Фото Японская спортсменка покончила жизнь самоубийством
Фото Экс-нападающий "Металлиста" покончил жизнь самоубийством
Фото Известный футболист покончил жизнь самоубийством
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