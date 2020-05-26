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Японские медики предупредили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Японские медики предупредили об опасности медицинских масок для маленьких детей (3 новости)

«Медицинские маски повышают риск теплового удара у детей»

Использование масок детьми до двух лет может привести к асфиксии, увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце, сообщили в Ассоциации педиатров Японии.Ассоциация педиатров Японии заявила об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет. Об этом сообщили на сайте организации 25 мая.

Эксперты отметили, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, потому при ношении маски дыхание у них может затрудняться вплоть до асфиксии. Кроме того, использование масок увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце ребенка.

В Ассоциации напомнили, что маленькие дети заражаются коронавирусом не часто, и как правило от членов своей семьи. Вспышек коронавируса в школах и детских садах Японии не наблюдалось.

"Прекратите использовать маски для детей до двух лет", добавили японские медики.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 07:56 Медицинские маски повышают риск теплового удара у детей
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