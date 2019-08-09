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Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины

Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины (5 новостей)

«Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с CCC+ до…»

Японское кредитное рейтинговое агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с CCC+ до B. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Японское кредитное рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило рейтинг Украины сразу на две позиции с CCC+ до B, прогноз - стабильный", - указали в ведомстве.

R&I отмечает, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась. Экономической стабильности удалось достичь благодаря фискальной дисциплине и контролю инфляции. Международные резервы растут и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается.

Аналитики агентства R&I отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет иметь влияния на кредитоспособность Украины.

Аналитики агентства отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% по состоянию на конец 2016 года до 52,3% на конец 2018 года.

Также указано, что присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.

Кроме того отмечается, что, несмотря на значительные потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины»
Фото Японское кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Украины
Фото Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины
Фото R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня "B"
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ForUm ForUm  ·  09.08.19, 12:42 Японское кредитное рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный рейтинг Украины на две позиции - до уровня «B» со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба…
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