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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 17:43
· Политика
Яременко все-таки уволят. Арахамия рассказал, кто может возглавить комитет Рады

Яременко все-таки уволят. Арахамия рассказал, кто может возглавить комитет Рады (10 новостей)

«"Правовой" комитет также получит нового главу»

На пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко предлагают кандидатуру депутата Александр Мережко, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фракция решила сменить Яременко на этом посту из-за секс-скандала.Главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко предлагают назначить депутата Александр Мережко, заявил 14 января журналистам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает LB.ua.

Он также подтвердил, что комитет Рады по вопросам правовой политики должен возглавить депутат от "Слуги народа" Андрей Костин вместо нардепа Ирины Венедиктовой, назначенной временно исполняющей обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике господин Мережко", сказал Арахамия.

5 декабря 2019 года Верховная Рада не поддержала избрание депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько новой главой комитета по вопросам внешней политики. Фракция "Слуга народа" решила избрать вместо Яременко другого главу международного комитета Рады из-за секс-скандала.

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27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову. 2 января 2020 года она объявила о намерении сложить депутатские полномочия.

Обновлено в 17:22 Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").

Обновлено в 17:43

ФОТО К НОВОСТИ: «Яременко все-таки уволят. Арахамия рассказал, кто может возглавить комитет Рады»
Фото Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия
Фото Арахамия рассказал, кто заменит Яременко во главе комитета Рады
Фото В "Слуге народа" рассказали, кто возглавит "международный" комитет вместо скандального Яременко
Фото Рада назначила Костина главой правового комитета Рады
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.01.20, 11:01 Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде рассматривает кандидатуру своего депутата Андрея Мережко на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента…
Фокус Фокус  ·  14.01.20, 11:15 Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатами на замену Богдана Яременко во главе Комитета Рады по внешней политики и Ирине Венедиктовой во главе Комитета по правовой политике. Об этом сообщил глава…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 11:23 Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко ("Слуга народа").
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 11:31 Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  14.01.20, 12:05 "Правовой" комитет также получит нового главу.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.20, 13:17 Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 17:12 Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 17:22 Верховная Рада назначила главой парламентского комитета по вопросам правовой политики Евгения Костина (фракция "Слуга народа").
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