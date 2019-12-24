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· Январь · Сборная Украины
Ярмоленко может покинуть Вест Хэм

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм (5 новостей)

«Руководство «молотобойцев» недовольно украинцем»

Один из лидеров линии полузащиты "сине-желтой" дружины Андрея Шевченко в зимнее трансферное окно может сменить клуб

ФОТО К НОВОСТИ: «Ярмоленко может покинуть Вест Хэм»
Фото Вест Хэм хочет продать Ярмоленко в январе - Football Insider
Фото Вест Хэм может продать Ярмоленко в январе - СМИ
Фото Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  24.12.19, 16:31 Лондонский клуб якобы рассчитывает расстаться с украинцем уже в ближайшее время
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.12.19, 17:20 Руководство «молотобойцев» недовольно украинцем
Униан Униан  ·  24.12.19, 17:46 Руководство "Вест Хэма" планирует расстаться с украинцем во время зимнего трансферного окна.
Главред Главред  ·  24.12.19, 18:28 Лондонский Вест Хэм хочет продать Андрея Ярмоленко и уже установил цену на футболиста, сообщает Football Insider. Лондонцы планируют получить за вингера 18 миллионов фунтов. Причиной возможного трансфера...
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