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Ярмоленко пропустит около месяца из-за травмы – СМИ

Ярмоленко пропустит около месяца из-за травмы – СМИ (4 новости)

«Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра»

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил повреждение. Он не сыграет в трудный период для "Вест Хэма", когда команда за три недели проведет сразу пять матчей.

У Ярмоленко повреждение приводящей мышцы бедра, поэтому футболист пропустит от трех до четырех недель, пишет zbirna.com.

Именно на этот период в Англии приходится Boxing Day, когда команды проводят матчи каждые три-четыре дня. За это время "Вест Хэм" сыграет пять матчей чемпионата Англии – против "Кристал Пэлас" (26 декабря), "Лестера" (28 декабря), "Борнмута" (1 января), "Шеффилд Юнайтед" (10 января) и "Эвертона" (18 января), а также в Кубке Англии против "Джиллингема" (5 января). Поэтому вряд ли Ярмоленко поможет "молотобойцам".

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В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм", забив 3 гола и сделав одну результативную передачу. Команда Пеллегрини находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 09:17 Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра.
УНН УНН  ·  26.12.19, 10:25 "В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах АПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас. На его счету решающий мяч за сборную Украины в ворота Португалии (2:1)", - говорится в сообщении. Прошлый…
Гордон Гордон  ·  26.12.19, 10:43 Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает украинское издание "Команда №1".Полузащитник английского "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко…
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