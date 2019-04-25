Языковой закон: главные мифы и "страшилки" (8 новостей) «Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов»

13 лет назад, 25 апреля 2006 года, депутаты Луганского облсовета приняли решение о предоставлении русскому языку в области статуса регионального.

Тогда более 90% жителей региона считали родным русский язык и свободно им владели. 39% из них не были русскими по национальности и считают русский язык родным, 30% - представители других национальностей, но указали в качестве родного языка русский, 21% - кроме родного языка свободно владеют русским, по данным Главного управления статистики области.

После решения в официальных документах рядом с украинским позволили использовать русский язык. Его также позволили использовать в судопроизводстве. Тогда депутаты намеревались предложить парламенту обеспечить выполнение Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

2012-го Верховная Рада проголосовала за закон "Колесниченко-Кивалова", который поддержали 248 нардепов. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

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"Я против львовско-галицких диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю, что нам предлагают, украинским языком. Это отрыжка той части Украины, которая когда-то была постоянно под чьим-то гнетом", - сказал Вадим Колесниченко перед голосованием. Сейчас он скрывается в России, стал членом партия "Родина".

После принятия закона Луганский, Донецкий, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Одесский облсоветы предоставили русскому языку статус регионального. Городской совет закарпатского райцентра Берегово признал на территории города венгерский язык региональным. Тарасовецький сельсовет Новоселицкого района Черновицкой области решил предоставить статус регионального румынскому языку.

Во Львовской, Тернопольской, Черниговской, Ивано-Франковской, Волынской областях закон выполнять отказались.

28 февраля 2018-го Конституционный суд признал этот закон неконституционным. Тогда 61% граждан Украины считали, что украинский язык должен быть единственным государственным, по данным группы "Рейтинг". Сейчас языковой вопрос в стране не урегулирован.

По данным соцопроса Киевского международного институт социологии 46% украинцев со своими ближайшими родственниками говорят преимущественно или только на украинском языке. 32,4% говорят только на украинском языке.

Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев, 15,8% говорят только на русском языке. 24,9% в равной степени разговаривают на украинском и русском языках. На других языках разговаривают 0,2%, не смогли или отказались ответить на вопрос - 0,7%.

Сегодня Верховная Рада должна проголосовать за законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 28 февраля парламент начал рассматривать его во втором чтении. По этому закону единственным государственным язык должен стать украинский.