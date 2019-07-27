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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 18:14
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Йокогама Маринерс – Манчестер Сити: Зинченко как один из главных героев в последней игре перед Суперкубком

Йокогама Маринерс – Манчестер Сити: Зинченко как один из главных героев в последней игре перед Суперкубком (4 новости)

««Горожане» провели очередной товарищеский матч»

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в товарищеском матче против "Йокогама Маринос". Его команда победила 3:1.

Зинченко традиционно действовал на позиции левого защитника. И отыграл 75 минут. Его заменил Ангелино, который летом вернулся в "Манчестер Сити".

К этому времени "Манчестер Сити" выигрывал 2:1, а сама игра закончилась победой "горожан" 3:1. За английскую команду забивали Де Брюйне, Стерлинг и Лукас Нмеча. Зинченко результативными действиями не отметился.

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Обновлено в 18:14 Украинский футболист помог "горожанам" завоевать неофициальный трофей.

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Sport.ua Sport.ua  ·  27.07.19, 17:08 «Горожане» провели очередной товарищеский матч
ТСН ТСН  ·  27.07.19, 18:14 Украинский футболист помог "горожанам" завоевать неофициальный трофей.
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