Йокогама Маринерс – Манчестер Сити: Зинченко как один из главных героев в последней игре перед Суперкубком

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в товарищеском матче против "Йокогама Маринос". Его команда победила 3:1.
Зинченко традиционно действовал на позиции левого защитника. И отыграл 75 минут. Его заменил Ангелино, который летом вернулся в "Манчестер Сити".
К этому времени "Манчестер Сити" выигрывал 2:1, а сама игра закончилась победой "горожан" 3:1. За английскую команду забивали Де Брюйне, Стерлинг и Лукас Нмеча. Зинченко результативными действиями не отметился.
Обновлено в 18:14 Украинский футболист помог "горожанам" завоевать неофициальный трофей.