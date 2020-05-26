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YouTube будет "заставлять" пользователей идти спать

YouTube будет "заставлять" пользователей идти спать (3 новости)

«На YouTube появилась новая функция. Она будет напоминать пользователям о том, что пора идти спат»

Сервис потокового видео YouTube теперь будет напоминать пользователям, что нужно выключить видео и лечь спать.

Пользователи смогут настроить время в профилях, в который им необходимо лечь спать, пишет НВ.

Такой "анти-будильник" можно будет перенести на другое время.

Пользователи смогут после напоминания выключить видео и отправиться спать.

Инициаторы такого нововведения надеются, что оно будет способствовать налаживанию здорового режима сна и улучшит общее состояние здоровья пользователей в перспективе.

YouTube сменил дизайн главной страницы в версии для настольных компьютеров. YouTube сейчас находится в процессе развертывания переработанной версии домашней страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений, сообщается на официальном блоге YouTube

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Подробности Подробности  ·  26.05.20, 10:30 На YouTube появилась новая функция. Она будет напоминать пользователям о том, что пора идти спат
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