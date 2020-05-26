YouTube будет "заставлять" пользователей идти спать

Сервис потокового видео YouTube теперь будет напоминать пользователям, что нужно выключить видео и лечь спать.
Пользователи смогут настроить время в профилях, в который им необходимо лечь спать, пишет НВ.
Такой "анти-будильник" можно будет перенести на другое время.
Пользователи смогут после напоминания выключить видео и отправиться спать.
Инициаторы такого нововведения надеются, что оно будет способствовать налаживанию здорового режима сна и улучшит общее состояние здоровья пользователей в перспективе.
YouTube сменил дизайн главной страницы в версии для настольных компьютеров. YouTube сейчас находится в процессе развертывания переработанной версии домашней страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений, сообщается на официальном блоге YouTube