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Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем - Луценко

Йованович заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем - Луценко (3 новости)

«Луценко утверждает, что экс-посол заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем»

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала встречу Юрия Луценко с руководством Федерального бюро расследований США. В результате стало невозможным возвращение в госбюджет Украины 7 миллиардов долларов, украденных окружением Виктора Януковича.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире проекту "Свобода слова Савика Шустера".

Йованович в своих показания в Конгрессе говорила, что Луценко обратился к ней с просьбой организовать встречу с высокопоставленными лицами США. Но не подал представителю ФБР при посольстве Украины необходимой информации, – отметил Луценко.

Чтобы опровергнуть это, экс-генпрокурор принес на эфир письмо, в котором говорится о теме его обращения в посольство – возвращение 7 миллиардов долларов Украине.

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По словам Луценко, это означает ложь под присягой Мари Йованович.

Он также добавил, что Йованович, как представительнице Демократической партии США, не было выгодно возвращение Украины денег. Ведь фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены деньги, является ключевым инвестором предвыборной кампании демократов.

Что известно о скандале Луценко – Йованович

  • Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна была проводить никаких расследований. Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно было б выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены".

  • В Государственном департаменте США подчеркнули, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и ставят целью ослабить репутацию посла Йованович".

  • В своих показаниях (по делу процедуры импичмента Дональда Трампа) бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое ею. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очищению ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространил "неправдивую информацию" о списках неприкасаемых.

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    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.12.19, 21:50 Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович заблокировала его встречу с своим американским визави и руководством Федерального бюро расследований США, что…
    Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 22:04 Луценко утверждает, что экс-посол заблокировала возвращение в бюджет Украины 7 млрд дол, украденных Януковичем.
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