Юго-запад Люксембурга накрыл торнадо, есть пострадавшие (4 новости) «Также в результате смерча были повреждены около 160 домов»

Юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.

Торнадо прошелся муниципалитетами Башараж и Петанж и прилегающими районами на границе с Францией и Бельгией. С 17.00 до 21.00 в регионе объявлено штормовое предупреждение. Аварийные службы получили более 1000 звонков в этот период, передает местное издание RTL.lu.

Шквалы ветра срывали крыши с домов, вырывали деревья с корнем и ломали автомобили и дорожные знаки. Скорость ветра составляла 128 километров в час.

Местные СМИ сообщали, что семь человек получили ранения. Все они находились в большом супермаркете в коммуне Башараж. Вечером правительство подтвердило, что их количество возросло до 14. Двое получили серьезные травмы.

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Около 100 домов в коммуне Башараж повреждены. Из них в 25-30 домов были полностью сорваны крыши. Около 60 домов в городе Петанж тоже повреждены.

Премьер-министр Ксав'є Беттель сообщил в социальных сетях, что правительство будет оказывать пострадавшим поддержку.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm

CGDIS (@CGDISlux) 9 серпня 2019 р. Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3

WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 9 серпня 2019 р. Прогноз на субботу предусматривает сильные ветры, жителей попросили не оставаться вблизи районов, сильно пострадавших от торнадо.

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