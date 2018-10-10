ЮНЕСКО начало прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму (12 новостей) «О ситуации на полуострове будут отчитываться Гендиректору»

ЮНЕСКО отчитается о результатах мониторинга в аннексированном Россией Крыму в октябре 2019 года, сообщил постоянный представитель Украины при организации Олег Шамшур.Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) начало первый этап этапа прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму. Об этом 10 октября в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

"Сегодняшнее заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО стало важным событием: официально объявлено о начале первой фазы прямого мониторинга Организацией ситуации в оккупированном Крыму, принято решение об отчете гендиректора о его результатах в следующем октябре", отметил он.

Также Шамшур поблагодарил всех, кто голосовал за принятие этого решения.

"Особая благодарность группе друзей Украины в ЮНЕСКО", добавил дипломат.

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Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

31 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РФ блокирует все попытки международных организаций провести мониторинг в Крыму.

Обновлено в 21:43 Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принял решение о начале первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Россией Крыму

Обновлено в 22:23 Посол отметил, что результаты этого мониторинга генеральный директор ЮНЕСКО должен предоставить в октябре 2019 года.