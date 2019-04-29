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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 16:11
Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским

Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским (7 новостей)

«Глава Еврокомиссии считает, что оба политика ведут одинаковую риторику относительно России»

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим главой государства Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - отметил Юнкер.

Он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - сказал президент Еврокомиссии.

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"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи. Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

29 апреля Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Обновлено в 16:00 Глава Еврокомиссии считает, что оба политика ведут одинаковую риторику относительно России.

Обновлено в 16:11 По словам Юнкера, он внимательно слушал все заявления Зеленского, которые касались Российской Федерации, и не нашел никакой разницы между ними и заявлениями Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским»
Фото Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским
Фото Юнкер не видит принципиальной разницы между Порошенко и Зеленским в вопросе РФ
Фото Не вижу разницы между Порошенко и Зеленским, когда речь идет о РФ, - Юнкер
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Украинская правда Украинская правда  ·  29.04.19, 14:41 Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.04.19, 14:59 Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и победившем на выборах…
Телеграф Телеграф  ·  29.04.19, 15:17 Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что когда речь идет о РФ, он не видит существенной разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.04.19, 16:00 Глава Еврокомиссии считает, что оба политика ведут одинаковую риторику относительно России.
Газета День Газета День  ·  29.04.19, 16:11 Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит существенной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, когда речь…
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