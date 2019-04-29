Юнкер не видит разницы между Порошенко и Зеленским (7 новостей) «Глава Еврокомиссии считает, что оба политика ведут одинаковую риторику относительно России»

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим главой государства Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - отметил Юнкер.

Он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - сказал президент Еврокомиссии.

Индонезия решила перенести столицу

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи. Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

29 апреля Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

Обновлено в 16:00 Глава Еврокомиссии считает, что оба политика ведут одинаковую риторику относительно России.

Обновлено в 16:11 По словам Юнкера, он внимательно слушал все заявления Зеленского, которые касались Российской Федерации, и не нашел никакой разницы между ними и заявлениями Порошенко.