Ювентус - Аякс: онлайн трансляция/Итальянский и голландский клубы сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов

Апостроф · 15.04.19, 14:35

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся "Ювентус" и "Аякс". Следите за всеми подробностями этого важнейшего поединка в онлайн-трансляции "Апострофа". Встреча состоится в Турине на стадионе…