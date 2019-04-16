Ювентус - Аякс: онлайн видео голов

Апостроф · 16.04.19, 22:44

В эти минуты в Турине проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором чемпион Италии "Ювентус" играет против нидерландского "Аякса". В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.