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Ювентус - Аякс: онлайн видео голов

Ювентус - Аякс: онлайн видео голов (5 новостей)

«Сказочное достижение нидерландского клуба»

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ювентус - Аякс: онлайн видео голов»
Фото Феноменальный Аякс обыграл Ювентус и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  16.04.19, 19:06 Итальянцы не пустят голландцев в полуфинал ЛЧ
Апостроф Апостроф  ·  16.04.19, 22:44 В эти минуты в Турине проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором чемпион Италии "Ювентус" играет против нидерландского "Аякса". В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.
Sport.ua Sport.ua  ·  16.04.19, 23:55 Туринцы первыми открыли счет, но гости сумели переломить ход матча
ТСН ТСН  ·  16.04.19, 23:55 Сказочное достижение нидерландского клуба.
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