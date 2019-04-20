«Ювентус» готов заплатить 85 миллионов за Иско

"Ювентус" намерен приобрести у "Фиорентины" нападающего Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича Туринский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца и 21-летнего серба 120 млн. евро, сообщает "Сегодня". За Кьезой "Ювентус" следит не первый год, а вот Миленкович привлек внимание бьянконери своей зрелой игрой в текущем сезоне. В сезоне-2018/19 Кьеза забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач в 34 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах. Показатели Миленковича – 2 гола в 31 матче. Фото: Instagram