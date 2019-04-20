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«Ювентус» готов заплатить 85 миллионов за Иско

«Ювентус» готов заплатить 85 миллионов за Иско (4 новости)

«Испанец хочет остаться в «Реале»»

"Ювентус" намерен приобрести у "Фиорентины" нападающего Федерико Кьезу и защитника Николу Миленковича Туринский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца и 21-летнего серба 120 млн. евро, сообщает "Сегодня". За Кьезой "Ювентус" следит не первый год, а вот Миленкович привлек внимание бьянконери своей зрелой игрой в текущем сезоне. В сезоне-2018/19 Кьеза забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач в 34 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах. Показатели Миленковича – 2 гола в 31 матче. Фото: Instagram

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  20.04.19, 07:13 Испанский полузащитник Иско может летом переехать в Турин.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  20.04.19, 08:41 Испанец хочет остаться в «Реале»
Terrikon Terrikon  ·  20.04.19, 10:40 Хавбек мадридского "Реала" Иско может перебраться в Италию.
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