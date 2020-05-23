«Ювентус» планирует приобретение Холанда через год (3 новости) ««Реал» и «Манчестер Юнайтед» также среди претендентов на юного таланта»

Туринский "Ювентус" намерен перестроить свою атакующую линию. Как сообщает итальянская пресса, этим летом "Старая Сеньора" подпишет форварда "Наполи" Аркадиуша Милика. А через год поборется за Эрлинга Холанда. Однако у туринцев куда более серьезная конкуренция в лице "Реала".

В пользу Милика говорит тот факт, что он уже поработал с Маурицио Сарри, когда тот возглавлял неаполитанский клуб. Впрочем, и здесь без конкуренции не обойдется - интерес к форварду польской сборной проявляют "Тоттенхэм" и "Челси".