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«Ювентус» планирует приобретение Холанда через год

«Ювентус» планирует приобретение Холанда через год (3 новости)

««Реал» и «Манчестер Юнайтед» также среди претендентов на юного таланта»

Туринский "Ювентус" намерен перестроить свою атакующую линию. Как сообщает итальянская пресса, этим летом "Старая Сеньора" подпишет форварда "Наполи" Аркадиуша Милика. А через год поборется за Эрлинга Холанда. Однако у туринцев куда более серьезная конкуренция в лице "Реала".

В пользу Милика говорит тот факт, что он уже поработал с Маурицио Сарри, когда тот возглавлял неаполитанский клуб. Впрочем, и здесь без конкуренции не обойдется - интерес к форварду польской сборной проявляют "Тоттенхэм" и "Челси".

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.05.20, 18:10 «Реал» и «Манчестер Юнайтед» также среди претендентов на юного таланта
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 18:27 «Реал» и «Манчестер Юнайтед» также среди претендентов на юного таланта.
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