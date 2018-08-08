За апрель-июнь банковский сектор показал убытки в 400 миллионов гривен (4 новости) «В целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли»

За полгода банки продемонстрировали прибыль в 8,3 млрд грн. Об этом говорится в августовском квартальном “Обзоре банковского сектора” НБУ.

“По итогам I полугодия банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн”, — сообщили в НБУ.

Отмечается, что во II квартале сектор зафиксировал умеренный ущерб — 0,4 млрд грн — из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во II квартале составил 6,8 млрд грн.

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Кроме того, из-за перехода на Международный стандарт финансовой отчетности 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн в основном из-за формированию резервов по обесцененным кредитам.

“В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительных отчислений в резервы во II полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года”, — резюмировали в Нацбанке.