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За апрель-июнь банковский сектор показал убытки в  400 миллионов гривен

За апрель-июнь банковский сектор показал убытки в  400 миллионов гривен (4 новости)

«В целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли»

За полгода банки продемонстрировали прибыль в 8,3 млрд грн. Об этом говорится в августовском квартальном “Обзоре банковского сектора” НБУ.

“По итогам I полугодия банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн”, — сообщили в НБУ.

Отмечается, что во II квартале сектор зафиксировал умеренный ущерб — 0,4 млрд грн — из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во II квартале составил 6,8 млрд грн.

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Кроме того, из-за перехода на Международный стандарт финансовой отчетности 9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн в основном из-за формированию резервов по обесцененным кредитам.

“В дальнейшем, драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительных отчислений в резервы во II полугодии не ожидается, сектор будет прибыльным по итогам года”, — резюмировали в Нацбанке.

ФОТО К НОВОСТИ: «За апрель-июнь банковский сектор показал убытки в  400 миллионов гривен»
Фото Банковский сектор Украины получил 400 миллионов убытка
Фото За апрель-июнь банковский сектор показал убытки в  400 миллионов гривен
Фото В НБУ подчитали прибыль банковского сектора за полгода
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Униан Униан  ·  08.08.18, 12:39 В целом за первое полугодие сектор заработал 8,3 млрд грн прибыли.
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Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 14:05 В первом полугодии платежеспособные банки получили 8,3 млрд грн чистой прибыли.
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