  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад
Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 14:46
· Презентация · Студент
За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад

За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад (7 новостей)

«Также в стране становится все меньше преподавателей»

За последние 10 лет в Украине почти в два раза уменьшилось число студент"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично стартует с 1 января. При этом конкретных данных она не обнародовала. Новосад также отметила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению числа учителей. "Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей, – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств", – отметила Новосад. Как ранее сообщал Фокус: В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен. Также глава МОН заявляла, что в Украине работают учителей больше, чем необходимо. По ее мнению, в Украине действительно существует проблема, что количество учителей больше, чем нужно для нынешнего контингента учащихся.

Обновлено в 14:24 Также в стране становится все меньше преподавателей.

Обновлено в 14:46 За десять лет в Украине значительно уменьшилось количество студентов.

ФОТО К НОВОСТИ: «За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад»
Фото За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад
Фото Количество студентов упало почти вдвое - министр
Фото Новосад пожаловалась на уменьшение количества студентов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  24.12.19, 11:13 "Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", - сказала Анна Новосад. Также министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей. "Но со значительным опозданием…
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.19, 12:16 В Украине за десять лет количество студентов уменьшилось почти вдвое. Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления учреждениями…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.19, 12:17 За десять лет в Украине почти в два раза снизилось количество студентов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает УНН. "Количество студентов за 10 лет…
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.19, 12:40 В Украине за десять лет количество студентов уменьшилось почти вдвое. Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления учреждениями…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  24.12.19, 14:24 Также в стране становится все меньше преподавателей.
Finance Finance  ·  24.12.19, 14:46 За десять лет в Украине значительно уменьшилось количество студентов. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила министр образования и науки Анна Новосад. ”Количество студентов за 10 лет упало почти в два…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад

За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое,…
24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать…
Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО

Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО
В Кировоградской области назначен новый прокурор

В Кировоградской области назначен новый прокурор
В Киеве снова побит температурный рекорд

В Киеве снова побит температурный рекорд
Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя &quot;декоммунизировать&quot;

Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать"
Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, так как он подпадает под декоммунизацию, - Институт нацпамяти

Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, так как…
На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего

На Донбассе погиб молодой украинский военный: имя и фото погибшего
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топ-10 моментов игрового дня НБА за 23.12.2019 (Видео)

Топ-10 моментов игрового дня НБА за 23.12.2019 (Видео)
Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь

Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь
Украина увеличила импорт мандаринов на 10%

Украина увеличила импорт мандаринов на 10%
Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости

Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости
Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабмин принял ряд кадровых решений
Кот «помог» хозяйке нарезать лук и заплакал: Сеть в умилении

Кот «помог» хозяйке нарезать лук и заплакал: Сеть в умилении
В стене школы на Одесчине обнаружили артиллерийский снаряд

В стене школы на Одесчине обнаружили артиллерийский снаряд
Филиппины намерены возродить атомную энергетику

Филиппины намерены возродить атомную энергетику
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.