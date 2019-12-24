За десять лет количество студентов в Украине уменьшилось почти вдвое, - Новосад (7 новостей) «Также в стране становится все меньше преподавателей»

За последние 10 лет в Украине почти в два раза уменьшилось число студент"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое", – сказала она во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично стартует с 1 января. При этом конкретных данных она не обнародовала. Новосад также отметила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению числа учителей. "Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей, – ред.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств", – отметила Новосад. Как ранее сообщал Фокус: В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен. Также глава МОН заявляла, что в Украине работают учителей больше, чем необходимо. По ее мнению, в Украине действительно существует проблема, что количество учителей больше, чем нужно для нынешнего контингента учащихся.

Обновлено в 14:24 Также в стране становится все меньше преподавателей.

Обновлено в 14:46 За десять лет в Украине значительно уменьшилось количество студентов.