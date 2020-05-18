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За два дня из Польши в Украину пешком пришли почти 3 тыс. человек

За два дня из Польши в Украину пешком пришли почти 3 тыс. человек (3 новости)

«Из 4 работающих пунктов пропуска на границе с Польшей пропуск пешеходов осуществляется только в Шегинях»

С 16 мая через пешеходный пункт пропуска "Шегини" в направлении Украины пересекли почти 3 тыс. человек. Только за минувшие сутки количество украинцев, которые пришли из Польши, составило более 1,8 тыс. человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска - "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". Пропуск пешеходов через границу осуществляется только в "Шегинях".

"С начала восстановления работы этого пункта пропуска, с 16.05.2020 г., в нем пересекли границу на вход в Украину почти 2,9 тыс. человек. Во второй день работы через этот пункт пропуска пришли из Польши более 1,8 тыс. человек - почти вдвое больше, чем в первый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан, которые прибывают в Украину, устанавливают на мобильные телефоны приложение "Дій вдома".

"В случае если лицо, которое прибыло из-за границы не желает, или не имеет возможности уста...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 12:37 Из 4 работающих пунктов пропуска на границе с Польшей пропуск пешеходов осуществляется только в "Шегинях".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 15:14 За 2 дні з Польщі в Україну пішки потрапило майже 3 тисячі людей. Лише за минулу добу таких було понад 1800. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. #Еспресо #кордон #Польща #новини Telegram…
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