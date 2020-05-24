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За два месяца пандемии богатейшие люди мира стали богаче еще на 255 млрд долларов, - Forbes

За два месяца пандемии богатейшие люди мира стали богаче еще на 255 млрд долларов, - Forbes (4 новости)

«За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes 24.05»

Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии Covid-19. Об этом сообщает издание Forbes в воскресенье, 24 мая.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

За этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 миллиардов, до 86,5 миллиардов долларов.

Второе место получил основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос - 29,9 миллиардов долларов, увеличив состояние до 146,9 миллиардов долларов. Он является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 миллиардов долларов. После этого оно составляет 52,7 миллиарда долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Тем временем, в Нацбанке отчитались, что в первом квартале экономика Украины упала на 0,5%, а во втором - падение ВВП ускорится до 11%. 

https://vesti.ua/business/economics/ekonomika-ssha-ruhnula-vpervye-za-shest-let

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 10:58 Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по…
MIGnews MIGnews  ·  24.05.20, 13:36 За два месяца пандемии коронавируса миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов.
Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 14:44 За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes 24.05.
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