За два месяца пандемии богатейшие люди мира стали богаче еще на 255 млрд долларов, - Forbes (4 новости) «За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes 24.05»

Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии Covid-19. Об этом сообщает издание Forbes в воскресенье, 24 мая.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

За этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 миллиардов, до 86,5 миллиардов долларов.

Второе место получил основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос - 29,9 миллиардов долларов, увеличив состояние до 146,9 миллиардов долларов. Он является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 миллиардов долларов. После этого оно составляет 52,7 миллиарда долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Тем временем, в Нацбанке отчитались, что в первом квартале экономика Украины упала на 0,5%, а во втором - падение ВВП ускорится до 11%.

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