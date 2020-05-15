За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список (3 новости) «В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах Студии Квартал 95, ее дочерних…»

В течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины". "Указанные лица были ...

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