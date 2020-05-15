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За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список

За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список (3 новости)

«В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах Студии Квартал 95, ее дочерних…»

В течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины". "Указанные лица были ...

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Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 12:53 ...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.05.20, 14:50 В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали…
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