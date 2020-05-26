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За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса" (3 новости)

«Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского…»

Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы, если бы такие проходили в настоящее время. Как свидетельствуют презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» данные опроса, проведенного в Киеве с 8 по 20 мая Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» и, за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского готовы проголосовать 8,8% определившихся, за возможного кандидата от партии «Голос», шоумена и телеведущего Сергея Притулу — 8%, экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия «Еднисть») — 7,8%, журналиста Дмитрия Гордона — 7,8%, экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) — 5,3%, нардепа Алексея Кучеренко («Батькивщина») — 5,2%, экс...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 14:57 Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы, если бы такие проходили…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 15:04 Действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором и будет голосовать на выборах городского головы столицы, если бы такие проходили в настоящее время.
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