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Происшествия
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 09:09
· Военные · Январь · Российская Федерация
За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий (6 новостей)

«Вчера присутствовала снайперская активность»

В течение прошлых суток, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что позиции ООС обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Обстрелы зафиксированы вблизи Печей, Васильевки, Авдеевки, рядом с Невельським, а также возле Светлодарска и Новотошаковского. Снайпер работал в районе Авдеевки.

"Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

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С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 12-летний получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.

Обновлено в 07:47 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обновлено в 09:09 Один военнослужащий Объединенных сил погиб в результате вражеских обстрелов боевиков на Донбассе 15 января

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий»
Фото В среду на Донбассе погиб один украинский военный
Фото За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий
Фото На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Фото Сутки на Донбассе. Боевики использовали беспилотник, один украинский военный погиб
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.20, 05:50 Вчера присутствовала снайперская активность
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.20, 07:19 За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных…
Телеграф Телеграф  ·  16.01.20, 07:24 За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий.
Гордон Гордон  ·  16.01.20, 07:47 В течение 15 января боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем, минометов, гранатометов. Противник использовал беспилотник, также присутствовала снайперская активность,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.20, 09:09 Один военнослужащий Объединенных сил погиб в результате вражеских обстрелов боевиков на Донбассе 15 января
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