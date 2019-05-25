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Происшествия
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 09:24
· Военные
За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен (7 новостей)

«Боевики стреляют из разнообразного оружия»

В пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении.

На Луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Обновлено в 09:20 "24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отмечается в…

Обновлено в 09:24 23 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 и 82 калибров. 22 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Украинским военным удалось уничтожить БМП и грузовик боевиков. Боевики на Донбассе отменили режим прекращения огня в одностороннем порядке. Разведка также сообщила, что на Донбасс прибыли снайперские группы из российских ЧВК. Боевики на Донбассе сосредоточивают тяжелую технику вдоль линии разграничения.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен»
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.19, 07:27 За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил…
ТСН ТСН  ·  25.05.19, 07:29 Боевики стреляют из разнообразного оружия.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.19, 09:16 За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.19, 09:18 17 раз за минувшие сутки российские войска нарушили режим прекращения огня. В обстрелах трижды использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм - сообщили в штабе ООС. 13 обстрелов…
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Канал 112 Канал 112  ·  25.05.19, 09:20 За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции…
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