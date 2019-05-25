За минувшие сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен (7 новостей) «Боевики стреляют из разнообразного оружия»

В пятницу, 24 мая 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении.

На Луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Обновлено в 09:20 "24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отмечается в…

Обновлено в 09:24 23 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 и 82 калибров. 22 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Украинским военным удалось уничтожить БМП и грузовик боевиков. Боевики на Донбассе отменили режим прекращения огня в одностороннем порядке. Разведка также сообщила, что на Донбасс прибыли снайперские группы из российских ЧВК. Боевики на Донбассе сосредоточивают тяжелую технику вдоль линии разграничения.