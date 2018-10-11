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За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения

За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения (5 новостей)

«За прошедшие сутки, 10 октября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск»

В течении минувших суток сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения, сообщили в четверг, 11 октября, в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник 12 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер. Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Травневе, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино. Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковского, Травневого, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Из минометов 82-го калибра обстреливались опорные пункты украинских войск возле Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Травневого – из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того, по позициям подразделения Объединенных сил возле Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер. По данным разведки, в течение суток шестеро сепаратистов были уничтожены и десятеро ранены. С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских защитников нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения»
Фото За минувшие сутки четверо военнослужащих ВСУ погибло, трое получили ранения
Фото ООС: За прошедшие сутки четверо военеослужащих ВСУ погибло, еще трое ранены
Фото Сутки в ООС: четверо погибших, трое раненых
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.18, 07:32 За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 07:49 За прошедшие сутки, 10 октября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.18, 08:20 В течении минувших суток сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо украинских военнослужащих погибло, трое получили ранения, сообщили в четверг, 11 октября, в пресс-центре…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.18, 08:44 Четверо украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения на Донбассе за минувшие сутки, - сообщает пресс-центр Объединенных сил
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