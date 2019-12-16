За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины" и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" со станковых противотанковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Луганского; из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов - возле Крымского; с автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольного; с СПГ и автоматических гранатометов - вблизи Светлодарска; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Зайцевого.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.
С начала суток обстрелов не зафиксировали.