За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены (3 новости) «Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 15 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получили два бойца ВСУ,…»

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили "режим тишины" и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" со станковых противотанковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Луганского; из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов - возле Крымского; с автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольного; с СПГ и автоматических гранатометов - вблизи Светлодарска; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Зайцевого.

Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

С начала суток обстрелов не зафиксировали.