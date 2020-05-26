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За минувшие сутки украинские военные ранили четырех оккупантов на Донбассе

За минувшие сутки украинские военные ранили четырех оккупантов на Донбассе (3 новости)

«Российские оккупанты 16 раз открывали огонь на востоке Украины»

За прошедшие сутки, 25 мая, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 26 мая наши воины ранили четырех оккупантов.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.05.20, 07:26 Российские оккупанты 16 раз открывали огонь на востоке Украины.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 08:00 Потерь среди украинских бойцов на протяжении последних суток не зафиксировано.
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