За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина (5 новостей) «Тогда злоумышленники застрелили охранника и вынесли ценностей на пять миллионов гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. »

В Одессе полицейские задержали одного из нападавших на ювелирный магазин в столице, во время нападения летом был смертельно ранен охранник. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook

Задержанный - это гражданин России. Его доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей.

Кроме того, оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления. Проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. К сожалению, от действий злоумышленников погиб человек, но они понесут заслуженное наказание. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное ув’заключения.

Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь

Как сообщалось, 12 июля в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.

Обновлено в 15:01 Тогда злоумышленники застрелили охранника и вынесли ценностей на пять миллионов гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Обновлено в 17:49 12 августа на улице Даниила Щербаковского в Киеве ограбили ювелирный магазин. Трое мужчин в масках забежали в помещение, выстрелили несколько раз в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись. Охранник от полученных ранений скончался.