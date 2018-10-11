  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина
Происшествия
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 17:49
· Магазин · Ограбление
За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина

За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина (5 новостей)

«Тогда злоумышленники застрелили охранника и вынесли ценностей на пять миллионов гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. »

В Одессе полицейские задержали одного из нападавших на ювелирный магазин в столице, во время нападения летом был смертельно ранен охранник. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook

Задержанный - это гражданин России. Его доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей.

Кроме того, оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления. Проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. К сожалению, от действий злоумышленников погиб человек, но они понесут заслуженное наказание. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное ув’заключения.

Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь

Как сообщалось, 12 июля в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.

Обновлено в 15:01 Тогда злоумышленники застрелили охранника и вынесли ценностей на пять миллионов гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. 

Обновлено в 17:49 12 августа на улице Даниила Щербаковского в Киеве ограбили ювелирный магазин. Трое мужчин в масках забежали в помещение, выстрелили несколько раз в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись. Охранник от полученных ранений скончался.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  11.10.18, 11:55 Полиция задержала одного из нападавших на ювелирный магазин в Киеве и убийство охранника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник столичной полиции Андрей Крищенко. “Уголовный розыск…
Facenews Facenews  ·  11.10.18, 13:42 Полиция задержала одного из нападавших на ювелирный магазин в Киеве и убийство охранника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник столичной полиции Андрей Крищенко.“Уголовный розыск полиции…
Первый городской Первый городской  ·  11.10.18, 15:01 Тогда злоумышленники застрелили охранника и вынесли ценностей на пять миллионов гривен. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. 
Гордон Гордон  ·  11.10.18, 17:49 Суд избрал меру пресечения предполагаемому участнику нападения на ювелирный магазин, в результате которого был убит охранник. Об этом сообщила киевская прокуратура.По ходатайству Киевской местной прокуратуры…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина

За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве…
Пожар на арсенале в Ичне полностью погасили - Минобороны

Пожар на арсенале в Ичне полностью погасили - Минобороны
На трассе &quot;Киев-Чоп&quot; произошло ДТП: один человек погиб, шестеро травмированы

На трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП: один человек погиб, шестеро травмированы
Африканский сухогруз c украинскими моряками получил повреждение при входе в Керченский пролив

Африканский сухогруз c украинскими моряками получил повреждение при входе в…
Полторак доложил, что склады подорванного арсенала были заполнены наполовину

Полторак доложил, что склады подорванного арсенала были заполнены наполовину
Город без воды: произошел масштабный прорыв водопровода

Город без воды: произошел масштабный прорыв водопровода
88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине

88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на…
Более 600 нелегалов спасли у берегов Марокко

Более 600 нелегалов спасли у берегов Марокко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Справа екс-беркутівців: суд заслухав 123-го потерпілого (Відео)

Справа екс-беркутівців: суд заслухав 123-го потерпілого (Відео)
Синод завершено: Вселенський Патріархат зробив офіційну заяву

Синод завершено: Вселенський Патріархат зробив офіційну заяву
Нурмагомедов отказывается от гонорара и угрожает уйти из UFC

Нурмагомедов отказывается от гонорара и угрожает уйти из UFC
Так проблему не решишь: Порошенко прокомментировал взрывы под Ичней

Так проблему не решишь: Порошенко прокомментировал взрывы под Ичней
79% українських партій офіційно не мають жодного працівника - КВУ

79% українських партій офіційно не мають жодного працівника - КВУ
Бельгия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги Наций

Бельгия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги Наций
В Кривом Роге на четверть уменьшилось число безработных

В Кривом Роге на четверть уменьшилось число безработных
Харьковские &quot;копы&quot; разыскивают несовершеннолетнего, - ФОТО

Харьковские "копы" разыскивают несовершеннолетнего, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.