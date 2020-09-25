За подозреваемого во взяточничестве Юрченко внесли 3 млн гривен залога (4 новости) «Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко вышел из СИЗО»

Арестованный 21 сентября народный депутат Александр Юрченко вышел из СИЗО, уплатив необходимую сумму для залога в размере трех миллионов гривен.

Об этом сообщила «Українським новинам» спикер Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", - сказала она и добавила, что, очевидно, после этого он вышел из СИЗО.

Эту информацию подтвердила и спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии «РБК-Украина».

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", - сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его по...