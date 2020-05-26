За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости

По состоянию на 20 мая 2020 года в Украине количество безработных составило 501 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости. Сообщается, что количество безработных в мае 2020 года на 196 тыс., или на 64%, больше, чем на эту же дату прошлого года. "Рост объема регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1-2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза)", - говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что львиную долю безработных (18%) можно отнести к категориям лиц, которые сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) - лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) - участники АТО. "Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству", - рассказали в центре занятости. Кроме того, по состоянию н...