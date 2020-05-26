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За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости

За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости (4 новости)

«Официальное количество зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. чел. по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс безработных»

По состоянию на 20 мая 2020 года в Украине количество безработных составило 501 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости. Сообщается, что количество безработных в мае 2020 года на 196 тыс., или на 64%, больше, чем на эту же дату прошлого года. "Рост объема регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1-2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза)", - говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что львиную долю безработных (18%) можно отнести к категориям лиц, которые сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) - лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) - участники АТО. "Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству", - рассказали в центре занятости. Кроме того, по состоянию н...

ФОТО К НОВОСТИ: «За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 19,6 тыс., - Госслужба занятости»
Фото Количество безработных в Украины превысило 500 тысяч человек
Фото Количество безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 19,6 тыс. - Госслужба занятости
Фото Служба занятости: Количество безработных в Украине за прошлую неделю выросло на 19 тыс
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 14:33 Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. чел. по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс. безработных, свидетельствуют данные Государственной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 14:36 Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. чел. по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс. безработных.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 14:45 Официальное количество зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. чел. по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс безработных
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