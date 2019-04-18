За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 апреля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранен один украинский военный. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на штаб ООС в Facebook. Украинские позиции обстреливали, в частности, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Все нарушения режима прекращения огня враги совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что враг вел обстрел по позициям наших войск: возле сел Николаевка, Водяное, Павлополь, населенных пунктов Пески, Лебединское и Широкино, а также в районе села Новоселовка Вторая. По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов уничтожили, еще пятерых ранили. С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате чего был ранен один военнослужащий.