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За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный (4 новости)

«Вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, - сообщает пресс-центр ООС»

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 апреля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранен один украинский военный. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на штаб ООС в Facebook. Украинские позиции обстреливали, в частности, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Все нарушения режима прекращения огня враги совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении. Уточняется, что враг вел обстрел по позициям наших войск: возле сел Николаевка, Водяное, Павлополь, населенных пунктов Пески, Лебединское и Широкино, а также в районе села Новоселовка Вторая. По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов уничтожили, еще пятерых ранили. С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате чего был ранен один военнослужащий.

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РБК Украина РБК Украина  ·  18.04.19, 07:35 В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранен один…
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 11:28 Восточный фронт: один украинский военный получил ранения. Боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции вооруженных сил у Светлодарска - один боец получил ранения. С минометов обстреливали Николаевку…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.04.19, 12:06 Вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе, - сообщает пресс-центр ООС
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