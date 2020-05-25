За время оккупации с ОРДЛО вывезли около 68 млн тонн угля на более 4,5 млрд долларов

"Согласно данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации с территории ВОТ ДЛО было вывезено в РФ почти 68 млн тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов США. То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - говорится в сообщении.Указано, что при этом с 2015 года только на официальных шахтах в ОРДЛО (не считая более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, еще более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.