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За время оккупации с ОРДЛО вывезли около 68 млн тонн угля на более 4,5 млрд долларов

За время оккупации с ОРДЛО вывезли около 68 млн тонн угля на более 4,5 млрд долларов (3 новости)

«С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7…»

"Согласно данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации с территории ВОТ ДЛО было вывезено в РФ почти 68 млн тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов США. То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - говорится в сообщении.

Указано, что при этом с 2015 года только на официальных шахтах в ОРДЛО (не считая более 350 нелегальных "копанок") погибли 236 горняков, еще более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

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Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 15:41 За время оккупации с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7 млрд долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 15:49 С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7 млрд .
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