За время оккупации с ОРДЛО вывезли около 68 млн тонн угля на более 4,5 млрд долларов (3 новости) «С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вывезли около 68 млн тонн угля различных марок на сумму около 4,7…»

"Согласно данным мониторинга "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), за время оккупации с территории ВОТ ДЛО было вывезено в РФ почти 68 млн тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов США. То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - говорится в сообщении.