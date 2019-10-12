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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 16:58
· США · Бизнесмен
Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман допомагали Фірташу, - Reuters

Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман допомагали Фірташу, - Reuters (6 новостей)

«По данным агентства, Фирташ финансировал деятельность задержанных в США бизнесменов»

Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.СМИ предполагает, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность двух соратников Джулиани. За какую именно деятельность или услуги, сколько денег получили и за какой период — источник не уточнил.Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США"."Они задержали невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и нарисовали его таким себе плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Это один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен", - заявлял Парнас.По его мнению, Фирташ стал жертвой "клики, которая была причастна к замалчиванию коррупции со стороны Джо Байдена и его сына в Украине.

Обновлено в 16:02 Попытки устранить Йованович были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе Луценко.

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Обновлено в 16:58 Федеральные прокуроры не сообщили, для чего нужно было устранение Йованович с должности.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.10.19, 12:08 По данным агентства, Фирташ финансировал деятельность задержанных в США бизнесменов.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.10.19, 13:53 Заарештовані в США бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас отримували гроші від українського олігарха Дмитра Фірташа
Украинская правда Украинская правда  ·  12.10.19, 15:24 Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении…
Телеграф Телеграф  ·  12.10.19, 16:02 Попытки устранить Йованович были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе Луценко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.10.19, 16:58 Экс-генпрокурор Юрий Луценко склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович. В обвинительном акте федеральных прокуроров…
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