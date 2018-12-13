Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог, один человек умер - Минздрав (5 новостей) «В Харьковской области эпидемический порог превышен уже на 23%»

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 1,8% превышает эпидемиологический порог.Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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За неделю (с 3 по 9 декабря) гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3% - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей (с 26 ноября по 2 декабря) уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно.

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Кроме того, один человек уже умер из-за осложнений, вызванных гриппом.В министерстве уточнили, что с начала эпидсезона в Украине вакцинировано 127,196 тыс. чел.